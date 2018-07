Travesti é detida por molestar homem no metrô Mais dois acusados de molestar sexualmente passageiros do Metrô foram presos pela polícia. Um dos acusados é uma travesti que apalpou um homem dentro de um vagão na Estação Sé, no centro de São Paulo. A vítima chamou a segurança do Metrô, que deteve a acusada e a levou à Delegacia do Metropolitano. O outro caso envolveu um homem que apalpou uma mulher na mesma estação e também acabou detido.