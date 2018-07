Travesti é morto a facadas em Campina Grande-PB

Segundo a delegada Cassandra Duarte, o vídeo mostrava um veículo preto se aproximando do local onde estava o travesti. Dois dos quatro ocupantes desceram do carro e desferiram mais de 30 facadas contra ele após agredi-lo com chutes.

O veículo foi localizado em uma casa no bairro de Catingueira após a verificação das imagens, apuração de denúncias anônimas e depoimentos de familiares. Ontem, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão no imóvel. Além do carro, foi apreendida uma das facas usadas no crime e uma espingarda. O dono da casa e principal suspeito, Antônio Pereira da Silva, foi preso.

No local estavam também dois irmãos de Antônio. Um deles, de 17 anos, confessou ter articulado o crime por motivo de vingança e negou o envolvimento de Antônio. O travesti teria agenciado um programa com uma prostituta para ele, mas no dia combinado o ameaçou com um estilete e roubou R$ 800. O menor alegou não ter registrado essa ocorrência pois já planejava a vingança. O menor foi encaminhado para um abrigo provisório. Antônio e seu outro irmão permanecem presos. Outros dois envolvidos estão sendo procurados.