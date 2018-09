Travesti usa o próprio sangue para tentar infectar com HIV funcionárias de hospital O travesti Osmair Miliano Pinto, de 28 anos, foi preso após atacar funcionárias no Hospital Regional de Ceilândia. Irritado com a demora no atendimento de uma colega, Osmair, portador do vírus HIV, tomou posse de uma seringa, retirou seu sangue, gritou pelo corredor, atacou a enfermeira-chefe, ferindo-a na mão, e mordeu outra funcionária. Ambas foram tratadas com o coquetel contra aids e não correm risco de infecção. O travesti responderá por tentativas de homicídio qualificado.