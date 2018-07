Travestis roubam em SP violino avaliado em R$ 20 mil O violino com arco alemão foi tocado pela última vez por Hanry Dawson, de 30 anos, para a entrada de uma noiva na Igreja Nossa Senhora do Brasil, no Jardim Europa, bairro de São Paulo. Logo após o casamento, na sexta-feira à noite, o dono do instrumento seguia para casa e parou o carro em um semáforo em Moema, na zona sul. Lá, ele foi roubado por dois travestis. Segundo a reportagem apurou, um instrumento como o de Hanry pode custar até R$ 20 mil no mercado.