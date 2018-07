TRE-RN:crime em Mossoró não teve viés político

O crime ocorreu na seção 264 da Escola Celina Guimarães, em Mossoró, a 280 quilômetros de Natal. A juíza eleitoral Ana Celina informou que as nove seções do colégio, incluindo aquela na qual o assassinato aconteceu, voltaram a funcionar depois de duas horas em que ficaram fechadas. Duas mesárias que trabalhavam na seção foram substituídas, porque estavam muito abaladas. No momento, segundo a juíza, as filas são grandes.

O jovem votaria na escola onde foi assassinado, mas na seção 211. O secretário de Segurança Pública do RN, Eliéser Girão, disse que a vítima estava fugindo de uma perseguição e tinha antecedentes criminais. "O crime podia ter ocorrido numa praça, na praia, em qualquer lugar, mas, infelizmente, ocorreu numa seção eleitoral", afirmou. "Não tinha como evitar."

A segurança em Mossoró está sendo feita pela Polícia Militar e por homens do Exército. Segundo o secretário, os policiais estavam fora da escola, seguindo o procedimento da Justiça eleitoral.

No primeiro turno, 37 municípios do Rio Grande do Norte receberam reforço de tropas federais. Para o segundo turno, o TRE-RN aprovou o envio de tropas federais para 47 municípios do Estado. Além disso, no começo deste mês, mais de 700 homens da Polícia Militar foram deslocados para o interior do Estado, para reforçar a segurança. (Murilo Rodrigues Alves, enviado especial)