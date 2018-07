Trecho Ruminar pacientemente o passado. Recuperar lembranças. Não deixar de resgatar o menor ressentimento. Ruminar, ruminar, ruminar, era essa a base da pregação da voz. Há quanto tempo não ia à frente da casa? Impossível lembrar sua fachada. Não que ela ainda guardasse qualquer traço da beleza simples que tanto me incomodava; ao contrário, o mato e o abandono devassavam seu jardim. Mas em frente, do outro lado da rua, numa varanda de cujo teto pendiam metros de samambaia, costumava ficar um casal trocando ternas carícias. Para mim era como se eles quisessem deliberadamente me provocar, me agredir com aquela doçura exagerada, ultrapassando todos os limites que um caráter ensimesmado como o meu poderia suportar. Além disso, essas coisas lembravam minha família com seus falsos conceitos e seus códigos absurdos, e nessa época família para mim era o objeto maior de repulsa. Houvera, sim, certas nuanças de ternura no convívio familiar, das quais sempre me sentira excluído. (...) Se pudesse, apagaria da memória esse passado hipócrita, mas não podia, e nem a voz, esperta na vigília, permitiria que eu me esquecesse.