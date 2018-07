Trecho Durante muito tempo devo ter ficado acordado sobre a máquina. Os contornos flutuantes do terreno iam e vinham. Os ponteiros giravam velozmente para trás nos mostradores. Quando o ponteiro dos milhões atingiu o zero, comecei a reduzir a velocidade. Passei a reconhecer nossa arquitetura familiar e banal, o dia e a noite sucediam-se cada vez mais devagar. Por fim as paredes tão familiares do laboratório surgiram ao meu redor. Com todo cuidado, reduzi ainda mais a marcha do mecanismo.