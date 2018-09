Trecho da Adolfo Pinheiro deve ficar fechado em SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a avenida Adolfo Pinheiro, no trecho entre o Largo 13 de Maio e a rua Conde de Itu, na capital paulista, a partir das 7 horas do próximo domingo. A interdição deve durar 60 e acontece por conta de obras da linha Lilás do Metrô.