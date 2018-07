Trecho da Av. 23 de Maio, em SP, também proíbe moto A Secretaria Municipal dos Transportes de São Paulo (SMT) confirmou hoje que ficará proibido o tráfego de motocicletas na pista expressa da Marginal do Tietê após a inauguração das novas faixas da via. A obra deve terminar no fim deste mês. A mudança também afetará o trânsito na Avenida 23 de Maio, onde a circulação de motos não será autorizada no trecho entre o antigo Detran e o Vale do Anhangabaú.