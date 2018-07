Trecho da Av. do Estado se manterá interditado

Segundo o engenheiro da Sabesp que acompanha as obras na Avenida do Estado, Edson Moreali, a vala está 90% aterrada. A abertura do buraco, afirma Moreali, foi ocasionada com o deslocamento de uma placa da tubulação de esgoto, que passa pela avenida.

A tubulação foi isolada e será feita sua manutenção ao longo de uma obra que já teve início, de acordo com informações do engenheiro, em janeiro deste ano. Essas obras, por sua vez, não afetarão o tráfego de veículos na via porque é feita de modo subterrâneo. A Sabesp prevê a liberação da Avenida do Estado na noite desta quinta-feira, caso não chova na região.