Trecho da BR-101 em SC é liberado para caminhões Foi liberado para o tráfego de veículos de cargas o trecho da Rodovia BR-101 que estava interditado por conta do alagamento na pista entre os quilômetros 404 e 412, nos municípios de Maracajá e Araranguá, Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para automóveis ainda há o desvio pelas cidades de Forquilhinha, Meleiro, Turvo e Ermo, devido à permanência de cerca de um metro de água sobre a pista. Em decorrência das chuvas do fim de semana, já são 11 as cidades em situação de emergência no sul do Estado, segundo a Defesa Civil. Ao menos 639 pessoas estão desabrigadas - perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 1.573, desalojadas - podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - em Santa Catarina.