Trecho da BR-101 onde caiu uma barreira é liberado

O sinistro aconteceu por volta das 3 horas da madrugada no quilômetro 237 da rodovia num momento que chovia muito forte. A queda ocorreu praticamente no mesmo local onde no dia 26 de novembro de 2008 toneladas de terra deslizaram sobre a pista deixando a rodovia interditada totalmente por cerca de uma semana.

A liberação total da BR-101 ocorreu às 13h30. Até este horário, o tráfego no sentido norte-sul funcionou em meia pista. Cada lado da rodovia teve trânsito liberado alternadamente de 30 em 30 minutos provocando um grande congestionamento com filas que chegaram a sete quilômetros de cada lado. A maioria dos veículos presos no trecho era de passeio, devido à proximidade com as praias.

Além da queda, outro agravante ao comprometimento do tráfego na região no período de 16h20 às 16h30, foi a manifestação no quilômetro 225 - trevo de acesso à praia do Pontal - de moradores da localidade que protestavam contra o pagamento do pedágio localizado no quilômetro 222. Eles interditaram a rodovia nos dois sentidos. Justificaram o protesto sob o argumento que a cobrança está sendo efetuada mesmo sem que a duplicação tenha sido concluída ao mesmo tempo em que reivindicam a isenção da taxa. Toda manifestação teve o monitoramento da Polícia Rodoviária Federal.