Trecho da BR 101 será reaberto A BR 101, interditada no quilômetro 235 havia uma semana, na Grande Florianópolis, será definitivamente reaberta hoje a partir das 20 horas. A rodovia é única ligação litorânea com o Sul do Brasil. Um deslizamento de barreira cobriu cerca de 200 metros das duas pistas. Ela foi reaberta, alternadamente, em uma pista por cerca de 10 horas na quinta-feira, 27, para liberar somente os caminhões que estavam parados há quatro dias nos dois sentidos. Um protesto no km 216 contra a lentidão dos trabalhos foi feito pelos caminhoneiros parados na tarde de hoje. Eles bloquearam a rodovia exigindo a liberação da estrada impedindo, inclusive, o tráfego de caminhões que transportavam o asfalto para finalizar o conserto do km 235. Na oportunidade, o Superintedente do DNIT, João José e representantes da PRF negociaram com os caminhoneiros para a liberação da pista, explicando que o Morro dos Cavalos só seria liberado quando tivesse segurança total para o tráfego.