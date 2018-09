Trecho da Marginal do Pinheiros será interditado em SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar dois trechos da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, em São Paulo, para implantação da passarela de acesso à estação Pinheiros do Metrô - da Linha 4 Amarela.