Trecho da Rio-Santos será interditado por 50 dias

As obras custam R$ 4,2 milhões e estão sendo realizadas desde janeiro devido às chuvas registradas no período. Na ocasião, a Prefeitura de São Sebastião solicitou à Secretaria dos Transportes que a obra contemplasse a melhoria do trecho da Curva dos Eucaliptos, removendo uma rocha de 5.000 m3.

Com a interdição diária, a opção para quem estiver mais ao norte do centro de São Sebastião e quiser ir para São Paulo ou Vale do Paraíba deve ser a Rodovia dos Tamoios (SP-99). Já quem estiver mais ao sul do centro de São Sebastião (Praia de Maresias, Boiçucanga) poderá optar pela Mogi/Bertioga (SP-98).