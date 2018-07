Trecho de rua onde mora Cabral é isolado por policiais O trecho da Rua Aristides Espínola entre as Avenidas Delfim Moreira e General San Martin, no Leblon, zona sul do Rio, onde mora o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), foi cercado nesta quarta-feira com grades metálicas e isolado por policiais militares. Perto dali, por volta das 16 horas, cerca de 200 manifestantes bloquearam a pista sentido Avenida Niemeyer da Delfim Moreira, em frente ao Posto 12, para mais um ato contra Cabral.