Trecho de serra da Anchieta terá interdições O trecho de serra da pista norte da Via Anchieta - do km 40 ao km 55 - passará por serviços de manutenção preventiva nas próximas duas semanas. Os trabalhos serão realizados nos dias 14, 15, 21 e 22 de maio, das 7 às 17 horas. Por questões de segurança, o trecho de serra ficará totalmente interditado durante a execução do serviço.