Trecho do livro 'Are You Serious?', de Lee Siegel

Nas entrevistas para empregos, eu assegurava os patrões potenciais da minha imunidade à distração citando, com admiração, a observação de Aristóteles de que a cópula torna os animais tristes. Para confusas meninas com quem saía, eu vagava pelos filósofos alemães Hegel e Sombart. " O que há de errado?", uma menina me perguntou pesarosa, enquanto nos olhávamos nos olhos. "Nada," respondi. "Spinoza associou o desejo com pensamento desconexo - só isso."

E assim continuei desse jeito, chegando ao auge do absurdo, quando pedi um emprego no "Social Register" (a bíblia das famílias tradicionais), acreditando que era uma revista socialista. (...) Era tão entusiasta da inexorabilidade do materialismo dialético que esqueci de abrir uma cópia do Social Register. Meu entrevistador, um agradável homem de seus 40 anos, de camisa branca amassada e gravata, ouviu educadamente, em seu escritório da Quinta Avenida, apertando os lábios, minhas reflexões sobre hegemonia e consciência escrava. Ele até me acompanhou até a porta.

Tradução livre de Lúcia Guimarães