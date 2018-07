Trecho ferroviário entre Evangelista e Santos é fechado A América Latina Logística (ALL) comunicou, nesta segunda-feira, a interdição temporária do trecho ferroviário entre as cidades de Evangelista de Souza (SP) e Santos (SP), que teve a via permanente danificada em decorrência do excesso de chuvas na região na última sexta-feira (22). Conforme o fato relevante, o trecho faz parte do corredor que interliga o Estado do Mato Grosso ao Porto de Santos (SP), por onde passa cerca de 50% do volume transportado pela companhia no Brasil. Ainda de acordo com o comunicado, a companhia estima que o tráfego no trecho deverá ser normalizado até o final desta segunda-feira.