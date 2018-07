21, a economia do conhecimento e do talento está... se consolidando como elemento essencial para o desenvolvimento sustentável das sociedades. Este desenvolvimento requer: um nível elevado de formação de pessoas, a aposta no valor das ideias que são geradas e a capacidade de assimilar os novos avanços científicos e tecnológicos. Para isso, no Banco Santander, há 16 anos, empreendemos uma aliança com as universidades para impulsionar e facilitar a formação das novas gerações. Discurso de Emilio Botín.