Trecho leste do Rodoanel será ligado a Ferroanel

?A prioridade estabelecida pelo governo estadual para a instalação do tramo sul do Ferroanel, previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento dos Transportes, trouxe a necessidade de se avaliar a possibilidade e a conveniência de uma compatibilização entre os traçados dos dois empreendimentos?, diz o estudo do consórcio JGP e Prime Engenharia à Dersa. O relatório explica que para haver o compartilhamento é preciso ampliar a largura da faixa de 130 para 160 metros.

Os 43,5 quilômetros do trecho leste do Rodoanel cortarão Mauá, Ribeirão Pires, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Arujá. O novo ramal, cujas obras estão orçadas em R$ 2,8 bilhões, deverá ser construído a partir do fim do ano e entregue em 30 meses. Ligará o trecho sul às Rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra. Estão previstas inicialmente 1.071 desapropriações de unidades edificadas para construção do trecho leste do Rodoanel, além de 91 hectares de áreas de uso agrícola. Do total de unidades edificadas que darão lugar às pistas, 774 estão em área urbana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.