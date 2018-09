Trecho Oeste do Rodoanel é liberado após acidente Foram liberadas nesta manhã todas as faixas do Trecho Oeste do Rodoanel, em São Paulo, no sentido Rodovia Castelo Branco. A via ficou totalmente bloqueada no km 28, em Itapecerica da Serra, devido a um acidente entre duas carretas. A colisão aconteceu às 4h15.