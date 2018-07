Trecho sul do Rodoanel deve ser entregue em novembro

Os 61,4 km do trecho sul do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, devem ser entregues em novembro, 19 meses antes do previsto. A rápida resolução dos processos de desapropriação, o licenciamento ambiental e o tipo de contrato, por regime de preço global, são apontados pela Dersa, responsável pela obra, como os principais motivos para a conclusão do trecho um ano e sete meses antes do esperado. Com essa parte pronta, se espera tirar 43% dos caminhões que trafegam pela Avenida dos Bandeirantes (80 mil) e 47% dos que circulam pela Marginal do Pinheiros (200 mil por dia). A expectativa é inaugurar a obra em 27 de novembro, a um custo final de R$ 5 bilhões - dois terços saídos do governo do Estado e um terço do governo federal, por meio do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).