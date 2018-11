Trecho Sul do Rodoanel é liberado após acidente Uma das faixas do Trecho Sul do Rodoanel, sentido Régis Bittencourt, foi totalmente liberada por volta das 16h30 desta terça-feira, na altura do quilômetro 58, no ABC. De manhã, um caminhão tombou na região de São Bernardo do Campo, interditando três das quatro faixas de rolamento da via.