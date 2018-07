Trechos da BR-386, no RS, continuam interditados A Rodovia BR-386, no Rio Grande do sul, continuava na tarde de hoje com alguns trechos parcialmente interditados por conta das fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Duas das quatro faixas da rodovia na altura do km 306, na região de Pouso Novo, permaneciam interditadas por conta de uma queda de barreira.