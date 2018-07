Trechos da Dutra e Domênico Rangoni têm trânsito lento O trânsito segue tranquilo na tarde deste domingo, 13, nas principais rodovias que passam por São Paulo. Dificuldades eram encontradas às 15h20 apenas do quilômetro 209 ao 211 da Rodovia Presidente Dutra em Guarulhos, na Grande São Paulo, no sentido capital paulista, que apresentava trânsito lento por causa de reflexo de um acidente, e do km 263 ao 262 na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, na Baixada Santista, também com lentidão no tráfego.