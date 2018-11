Trechos da Dutra São liberados após acidentes

Um outro acidente, no sentido São Paulo, também prejudicou o tráfego de veículos nesta manhã. No km 162, em Jacareí, também no Vale do Paraíba, um caminhão tombou por volta das 7 horas. A pista também já foi liberada mas ainda havia oito quilômetros de congestionamento por volta das 8h15. Uma pessoa ficou ferida levemente e foi atendida no local.

Houve congestionamento também na região de Guarulhos, no sentido São Paulo, em razão do excesso de veículos, que chegou a deixar quatro quilômetros de trânsito carregado na pista marginal.