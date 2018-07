Trechos da Marginal do Tietê terão novas interdições Dois trechos da pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, e um da local, sentido Ayrton Senna, serão interditados por até uma semana por causa das obras de ampliação da via. As intervenções são necessárias para a escavação da pista central e remoção de cabos metálicos.