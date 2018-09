Trechos de rodovias em Blumenau ainda têm interdições O tráfego em algumas rodovias de Blumenau, Santa Catarina, está impedido total ou parcialmente por conta dos efeitos das chuvas que assolam a região há dias. Na estrada SC 413 (Luís Alves), por exemplo, o trânsito foi interrompido totalmente, segundo o site da Defesa Civil do Estado porque houve queda de barreiras e água sobre a pista. Na SC 470, que liga Gaspar a Blumenau, o trânsito é feito em meia pista nos quilômetros 17, 24, 32, 33, 35, 38 e 40 em função de quedas de barreiras e acostamentos. Já nos quilômetros 34 e 300, a utilização de uma só pista se dá porque há fissuras no acostamento. O perímetro urbano da mesma rodovia está impedido em toda a extensão para veículos acima de 3,5 toneladas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, a proibição da circulação desses veículos se deu por conta do risco de queda de uma torre de transmissão celular. Na SC 418, que liga Blumenau a Pomerode, o trânsito flui apenas em meia pista por conta de quedas de barreiras. A SC 416 conta com dois bloqueios do tráfego: um no quilômetro 29 (Jaraguá do Sul - Pomerode) e outro, no 51 (Pomerode - Timbó). Nos dois casos, a causa da interrupção foi queda de barreiras.