Trechos mais perigosos de rodovias do País terão ação

O Ministério das Cidades informa que cerca de 500 mil pessoas são feridas anualmente no País, o que resulta em quatro mortes por hora, 112 mortes por dia e 40 mil vítimas fatais por ano. O custo social dos acidentes nas rodovias federais nos primeiros nove meses deste ano foi de R$ 7,9 bilhões, segundo o Ministério.

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse tratar-se de um projeto piloto. Segundo ele, "se aprendermos bem com a experiência", futuramente o programa será efetivado em todos os Estados. Sobre o período da operação - das festas de final de ano até depois do Carnaval - Cardoso lembrou que se trata do período "com mais bebida e mais imprudência". "Esperamos que todos os efetivos disponíveis das polícias participem. Será uma forma de conter os motoristas que tentam burlar as blitze de trânsito", afirmou.

Além da operação RodoVida, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) lançará nos meios de comunicação uma campanha de conscientização dirigida a todos os segmentos da sociedade. A campanha utiliza o conceito "Bebida e direção. O efeito do álcool passa, a culpa fica para sempre". Os filmes exibidos no ato de lançamento do programa, no Ministério da Justiça, mostram jovens arrependidos pelas mortes que provocaram sob efeito do álcool e o fim de sonhos de famílias acidentadas. Será dado, ainda, um tratamento específico para os motociclistas, responsáveis por 25.437 acidentes, de janeiro a setembro, com 18.083 feridos leves, 8.166 feridos graves e 1.621 mortes.