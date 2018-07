Trégua pode permitir que comida chegue a subúrbio sitiado de Damasco

Os rebeldes do Exército Sírio Livre (ESL) ocuparam a localidade de Mouadamiya no ano passado, e o governo vem tentando recuperá-lo desde então, com um cerco que impede o acesso de alimentos, remédios e combustível.

Crianças já morreram de desnutrição, e milhares de moradores passam fome. Alguns estão comendo folhas para sobreviver.

O frágil cessar-fogo em Mouadamiya, dez quilômetros a sudoeste da capital, começou na quarta-feira, com o hasteamento da bandeira do governo no edifício mais alto dessa cidade.

O Exército disse que, se a trégua durar até sexta-feira, permitirá a entrada de alimentos.

É improvável que o cessar-fogo se repita em outras partes da Síria, onde operam grupos rebeldes mais radicais, mas essa trégua abre a perspectiva de alívio na violência e na fome em uma das áreas mais afetadas pela guerra civil síria, que já dura quase três anos.

Um ativista familiarizado com o acordo disse à Reuters que as negociações foram realizadas pelos conselhos militares do ESL e por representantes civis e militares do governo na cidade.

Se a trégua se mantiver e o governo permitir o acesso de alimentos, disse o ativista, um acordo mais amplo poderá ser implementando, incluindo possivelmente a entrega de armas pesadas pelos rebeldes.

"O regime disse que queria as armas pesadas, como os tanques e canhões", disse ele. "Disse também que está disposto a comprar essas armas e pagar por elas", acrescentou. "Não há garantias de lado nenhum. É guerra."