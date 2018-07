''Trégua'' xiita pode ajudar contra Al-Qaeda, diz EUA

O Exército americano no Iraque disse, em um comunicado divulgado neste sábado, que se sente motivado pela recente decisão do clérigo xiita Moqtada Al-Sadr de suspender as operações da milícia Exército Mehdi por seis meses. Os militares dizem que se a ordem de Sadr for realmente implementada, ela deve ajudar as tropas americanas e iraquianas a intensificar os esforços no combate à rede Al-Qaeda. A decisão de Al-Sadr foi anunciada na última quarta-feira, e inicialmente, ela significaria também uma suspensão dos ataques contra forças da coalizão. No dia seguinte, no entanto, um porta-voz do clérigo disse que as tropas americanas e seus aliados não estariam a salvo da ordem. Um porta-voz do Exército americano disse à BBC que mensagens contraditórias como estas atrapalham os avanços nas relações entre cada lado. Há alguns meses, o Pentágono qualificou o Exército Mehdi como "a maior ameaça à paz no Iraque". A milícia é acusada de estar seriamente envolvida em ataques sectários. O Exército americano afirma que, com a suspensão das atividades do grupo, as autoridades poderiam se preocupar menos com os conflitos sectários e os seqüestros, e mais com o progresso político e econômico do país. De certa forma, os Estados Unidos estão desafiando Al-Sadr a provar que ele pode controlar suas próprias forças, cada vez mais fragmentadas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.