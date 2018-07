Treinador do Ajax espera contratação de Eto'o

"Se você consegue ter um jogador com as qualidades que ele têm, e ele ainda tem ambição de mostrar do que é capaz, então é uma oportunidade que não podemos desperdiçar", disse De Boer à emissora Fox neste domingo, antes da vitória do seu time por 4 x 1 sobre o Vitesse na partida inaugural do Campeonato Holandês.

De Boer ainda disse que recebeu um recado sugestivo do diretor técnico do clube Marc Overmars, que lhe enviou um SMS com a mensagem "Eto'o?".

"Eu respondi: "'Se você puder assinar com ele, seria ótimo. Até onde eu sei, você deve tentar'. Ele (Eto'o) já está no futebol há 20 anos, então naturalmente pode ocupar o papel de líder do grupo. Pode ensinar nossos jogadores sobre futebol profissional", acrescentou De Boer.

O camaronês de 33 anos teve conversas com Overmars em Paris na quinta-feira.

Quatro vezes eleito Melhor Jogador Africano do ano, Eto'o foi liberado do Chelsea no fim de junho após uma temporada, e seu desempenho na Copa do Mundo no Brasil foi limitado devido a uma lesão no joelho.

Rival do Ajax, o PSV Eidhoven disse também ter tentado a contratação de Eto'o, mas que o salário exigido pelo atacante teria travado o negócio.

"Ele gostaria de ter o dobro do salário do nosso jogador mais bem pago atualmente... e nós não pudemos concordar com isso", revelou o diretor do PSV Marcel Brands.

Em 2011, Eto'o assinou com o clube russo Anzhi Makhachkala em um negócio que rendeu ao atleta cerca de 27 milhões de dólares por ano.

Eto'o já foi campeão da Liga dos Campeões da Europa com a Inter de Milão e com o Barcelona.

(Por Mark Gleeson)