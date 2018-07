Treinadora de orcas morre em espetáculo nos EUA Uma treinadora de orcas morreu ontem, aparentemente atacada por uma orca, depois de cair no tanque onde se realizam os espetáculos com animais no parque Seaworld, em Orlando, na Flórida. "Uma de nossas mais experientes treinadoras de animais afogou-se em um incidente com uma de nossas orcas esta tarde", disse Dan Brown, gerente-geral do parque. "Este é um momento difícil para o parque Seaworld."