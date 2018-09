Treinos da F1 começam com mensagem para Kubica; piloto deixa UTI

As escuderias começaram o segundo teste da pré-temporada no circuito de Jerez, no sul da Espanha, com a mensagem em polonês "Szybkiego powrotu do zdrowia Robert (Melhore Logo Robert)" escrita na lateral dos carros.

O site da Associação das Equipes de Fórmula 1 (www.teamsassociation.org) também publicou a mensagem.

Um porta-voz da Renault disse que o polonês, que sofreu graves lesões no braço, perna e mão ao bater no muro de uma igreja em Gênova no domingo, deve ser submetido a mais cirurgias na sexta-feira.

O piloto de 26 anos foi operado durante sete horas por duas equipes de cirurgiões no domingo para salvar a mão direita.

Kubica, um dos maiores talentos da Fórmula 1 e visto como um futuro campeão mundial, perderá ao menos os dois primeiros meses da temporada e possivelmente ficará fora o ano todo devido à gravidade da lesão na mão direita.

O alemão Nick Heidfeld, que não pilota desde que deixou a Sauber no ano passado, disputa com o brasileiro Bruno Senna, reserva da Renault, a vaga aberta pela lesão de Kubica.

(Reportagem de Alan Baldwin)