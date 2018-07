'Trekkies' quebram recorde mundial em convenção em Londres

Um número estimado em 1.083 "trekkies" fantasiados se reuniram no centro ExCel, de Londres, superando por pouco o recorde anterior de 1.040. A marca anterior havia sido registrada em agosto, durante a convenção anual Star Trek de Las Vegas (EUA), que tem porte maior que o evento da capital britânica.

O feito deste sábado ainda precisa ser oficialmente confirmado pela Guiness World Records nos próximos dias, mas organizadores estão confiantes que superarem o recorde de Las Vegas.

A maior parte dos fãs do seriado no evento estava vestida nos uniformes da frota estelar, com vulcanos, klingons e romulanos se destacando na multidão.

Já o trekkie Mark Whitfiled foi ao extremo, usando uma roupa completa de um mugato, uma fera do seriado original de Star Trek. "Parece muito bobo, é apenas uma roupa de gorila pintada de branco com chifre. É quente, muito quente. Eu fiquei perto de desmaiar quando uma pessoa gentil me deu uma garrafa de água", disse ele.

"Destination Star Trek London" atraiu 17 mil pessoas do seriado e franquia de filmes criados há 46 anos.