Trem antigo pode não ter suportado mais energia Uma das prováveis causas do princípio de incêndio na composição do metrô é o novo sistema de fusíveis, que terminou de ser instalado no fim do ano passado. Para reduzir as frequentes falhas das composições, a companhia decidiu adotar um modelo de fusível capaz de receber mais eletricidade. No entanto, engenheiros ouvidos pela reportagem afirmam que os trens mais velhos - como o do incidente de ontem (modelo 198 e fabricado em 1974) - não teriam condições de operar com uma carga maior.