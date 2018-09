Trem arrasta carro, fere três e deixa um morto no PR Três pessoas ficaram feridas e uma morreu após o carro em que estavam ser arrastado por um trem, na noite de ontem, no bairro Vargem Grande, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR). Por volta das 21 horas, o carro passou direto pela Avenida Ayrton Senna da Silva, no cruzamento com uma linha férrea, e foi arrastado pelo trem. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local para socorrer as vítimas. A polícia investiga a causa do acidente.