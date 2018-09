Trem atropela carro em Salvador e deixa motorista ferido Um carro foi atingido por um trem de passageiros e arrastado por cerca de 40 metros, na noite de ontem, no bairro periférico de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador (BA). O motorista do veículo, Bruno Luiz Oliveira, de 27 anos, está internado em estado grave no Hospital do Subúrbio. A composição estava sem passageiros na hora do acidente.