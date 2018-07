Trem atropela garoto em Ferraz de Vasconcelos-SP Um garoto foi atropelado no início da tarde de hoje por um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. O acidente ocorreu no trecho entre as Estações Antônio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos, da Linha E. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima e encaminhou-a para o Hospital Regional da cidade. A Secretaria de Saúde do Estado não tinha na tarde de hoje informações sobre o estado do garoto. Apesar do acidente, a circulação das composições não foi suspensa, segundo a CPTM.