Trem bate em ônibus e deixa 4 feridos em Sorocaba-SP

O maquinista do trem acionou faróis e buzina, mas o motorista do ônibus não conseguiu se mover. Com o impacto, os passageiros foram jogados para o chão. Dois deles ficaram feridos. Um motociclista, atingido pelo ônibus, caiu e se machucou. Um policial militar que tentava organizar o trânsito acabou atropelado por um carro. As vítimas foram atendidas no Hospital Regional.

A empresa América Latina Logística (ALL), proprietária do trem, disse que o comboio tem preferência no cruzamento em nível, pois não consegue frear num espaço curto. A Câmara da cidade aprovou hoje projeto que obriga a instalação de cancelas nos cruzamentos do trecho urbano da ferrovia.