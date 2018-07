Trem chinês do metrô do Rio precisará de ajustes

RIO DE JANEIRO - O trem fabricado na China entra em circulação no metrô do Rio de Janeiro neste sábado, 25. No entanto, a viagem inaugural na sexta-feira, 24, mostrou que ainda são necessários ajustes para que ele entre em pleno funcionamento. Um dos problemas é que as composições não estavam niveladas com as plataformas, deixando uma diferença de 5 cm a 6 cm em todas as 13 estações percorridas. Isso dificulta o acesso de cadeirantes e pode provocar acidentes com idosos e apressados.

"De que adianta aumentar o conforto, se vai causar mais risco de acidente?", questionou o analista de sistemas Luis Carlos Gomes. Ele relatou que um dos passageiros, um deficiente visual, encontrou dificuldade para entrar na composição por causa do desnível do vagão e da plataforma. "Isso é absurdo, é uma falha", reclamou Gomes durante a primeira viagem aberta à população depois de um breve trajeto realizado somente com convidados.

No mês passado, o trem virou polêmica quando sindicato e especialistas denunciaram que a concessionária estaria realizando ajustes em estações e túneis para evitar possíveis colisões laterais das composições que, mais leves que as atuais, poderiam chacoalhar mais. Na época, o MetrôRio rebateu as acusações, alegando que os ajustes foram feitos para adequações a padrões internacionais.

No primeiro percurso, nesta sexta, que contou com a presença do governador Sérgio Cabral, de funcionários do MetrôRio e da imprensa, o desnível entre o trem e a plataforma da estação Maracanã formou um degrau de mais de 10 centímetros. O presidente do MetrôRio, Flávio Almada, alegou que aquela não era uma viagem comercial, e que o nivelamento será feito por um controle automático. "Existe um ajuste eletrônico do trem, ele próprio regula a altura, então isso não vai acontecer, vai ser o mesmo nível. Hoje não foi uma operação comercial, foi uma operação especial para nós, então não houve preocupação."

Durante o primeiro mês, o novo trem circulará em "operação assistida", entre 10h e 15h e entre 21h e meia-noite, horários de menor movimento, para garantir total adaptação à operação com passageiros.

O MetrôRio investiu R$ 320 milhões na aquisição dos 19 novos trens. Até o fim do ano, dez deles estarão em circulação. Os demais serão integrados ao sistema até março de 2013. Com isso, a frota será ampliada em 63%, aumentando a capacidade atual de 700 mil passageiros para 1,2 milhão por dia e diminuindo o intervalo de espera entre as composições. Os novos trens consomem 30% menos energia e possuem maior espaço interno.