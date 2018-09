Trem com combustíveis descarrila no RS Um trem da empresa América Latina Logística (ALL) carregado com combustível descarrilou por volta das 20h30 (de Brasília) de ontem, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, segundo informações da Polícia Militar. Nove vagões da composição, que seguia para Passo Fundo (RS) com cerca de 500 mil litros de combustível, saíram dos trilhos e viraram. Ninguém ficou ferido. Os trabalhos para remoção da gasolina e do diesel que vazaram e dos vagões que viraram começaram na noite de ontem e seguiam durante a manhã de hoje, com a presença de bombeiros e técnicos da Defesa Civil da cidade, segundo a PM.