Trem com restos mortais de vítimas partirá à noite da Ucrânia, diz equipe holandesa O chefe de uma equipe forense holandesa disse nesta segunda-feira que um trem transportando os restos mortais de vítimas do desastre da companhia aérea da Malásia deverá deixar a região da queda na noite desta segunda-feira com destino a um lugar "onde possamos realizar nosso trabalho".