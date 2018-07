Trem da CPTM atropela quatro e mata três em São Paulo

O Corpo de Bombeiros enviou seis equipes para o local do acidente, na avenida Alcântara Machado, na região do Brás, por volta das 4h30, que socorreram ainda uma quarta pessoa, que foi encaminhada para o pronto-socorro do Tatuapé, também na zona leste. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Em nota, a CPTM informou que uma composição que circulava na Linha 11-Coral, sentido Luz, atingiu três pessoas que se deslocavam pela via, entre as estações Tatuapé e Brás, após terem terminado o trabalho realizado nas oficinas da companhia. Segundo a empresa, a quarta pessoa caminhava com o grupo, mas não foi atingida pelo trem. "A Companhia está prestando suporte às famílias das vítimas e apurará os motivos do descumprimento das normas de segurança."

O caso será investigado pela Polícia Ferroviária Federal.