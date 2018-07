Trem da CPTM descarrila na Grande SP Um trem com passageiros da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) descarrilou no início da tarde desta quarta-feira perto da Estação Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A circulação está interrompida entre as paradas Engenheiro Manoel Feio e Itaquaquecetuba, no sentido Calmon Viana.