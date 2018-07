Trem da CPTM descarrila na zona leste de São Paulo Um trem da Linha 12 (Safira), que liga as estações Brás e Calmon Viana, na zona leste de São Paulo, descarrilou na manhã de hoje. Ninguém ficou ferido no acidente. Foram constatados apenas danos materiais. De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), devido ao problema, os trens circulavam apenas por uma das vias, aumentando o intervalo entre as composições.