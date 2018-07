Trem da Linha 2 tem princípio de incêndio no Rio Um princípio de incêndio ocorreu, nesta terça-feira pela manhã, na Linha 2 do metrô do Rio de Janeiro. Por volta das 7h10, o trem que seguia da Estação Botafogo para a Pavuna apresentou um problema técnico na Estação Cinelândia obrigando os passageiros a deixar a composição. Enquanto o trem seguia, já vazio, para o Centro de Manutenção, ocorreu um curto-circuito sob o piso de um dos carros.