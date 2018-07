Trem da Linha-4 tem problema e afeta circulação em SP

O trem que seguia em direção à Estação Luz apresentou problema na região da Estação Faria Lima por volta das 14h47 ao perder comunicação com a Central de Controle que conduz as composições da Linha Amarela, que é toda automatizada.

Com a falha, um funcionário do Metrô precisou conduzir a composição manualmente até a Estação Paulista, onde os passageiros desembarcaram e o trem foi recolhido. A situação começou a ser normalizada às 15h05, porém, toda a circulação foi afetada, deixando as estações do ramal mais cheios. É a sexta vez que trens da Linha 4 apresentam algum problema em cinco meses. Na última quarta-feira, 29, todo o ramal ficou paralisado por 40 minutos pela manhã após uma falha de alimentação elétrica na Faria Lima.