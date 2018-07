Trem derruba casas e mata 6 em S. José do Rio Preto

O acidente, com dez vagões carregados com milho, foi às 17 horas, no cruzamento entre da Rua Osvaldo Aranha com as Ruas Presidente Roosevelt e Anisio José Moreira, no bairro Jardim Conceição, perto da região central da cidade. No local não há muros entre a linha de trem e os imóveis, que ficam a pouco menos de 20 metros de onde passam as composições.

Segundo relatos de testemunhas, o trem da América Latina Logística (ALL) saiu dos trilhos e avançou sobre as casas que margeiam a estrada de ferro, derrubando quatro delas. Em uma das casas, um grupo de amigos fazia churrasco. Entre os mortos estão uma grávida e uma criança, que chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital.

O Corpo de Bombeiros ainda procuravam por outros possíveis desaparecidos e sobreviventes que estariam sob os escombros. Segundo o coronel Paulo César Berto, comandante dos bombeiros, havia corpos sob as ferragens, que se misturaram aos escombros das casas e às toneladas de milho.

Os bombeiros trabalham com caminhões e máquinas retroescavadeiras para retirar os entulhos e liberar os corpos. A expectativa, por volta das 19h30, era da chegada de um guindaste que seria usado para içar os vagões e tentar liberar espaço para possibilitar a procura de corpos.